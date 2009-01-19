Янукович: ПР постарается успеть с импичментом до выборов
... не говоря уже об отставке правительства
Партия регионов будет пытаться реализовать процедуру импичмента Президента Украины до начала новой президентской избирательной кампании.
Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в эфире телеканала “Интер”.
"Мы, безусловно, понимаем, что по времени эта процедура займет очень много. Но посмотрим, если мы будем успевать это сделать до президентских выборов, то мы пойдем этим путем”, - отметил он.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов будет продолжать настаивать на отставке правительства.
“Мы подняли вопрос ответственности правительства, прежде всего отчета. Я сделал упор, что, скорее всего, мы будем требовать отставки правительства”, - сказал он.
“В прошлый раз, в июне месяце 2008 года, нам не хватило лишь голосов коммунистов. Если бы они поддержали – уже больше, чем полгода это правительство бы не работало”, - напомнил В.ЯНУКОВИЧ.