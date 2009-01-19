Янукович: ПР постарается успеть с импичментом до выборов

Партия регионов будет пытаться реализовать процедуру импичмента Президента Украины до начала новой президентской избирательной кампании.

Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в эфире телеканала “Интер”.

"Мы, безусловно, понимаем, что по времени эта процедура займет очень много. Но посмотрим, если мы будем успевать это сделать до президентских выборов, то мы пойдем этим путем”, - отметил он.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов будет продолжать настаивать на отставке правительства.

“Мы подняли вопрос ответственности правительства, прежде всего отчета. Я сделал упор, что, скорее всего, мы будем требовать отставки правительства”, - сказал он.

“В прошлый раз, в июне месяце 2008 года, нам не хватило лишь голосов коммунистов. Если бы они поддержали – уже больше, чем полгода это правительство бы не работало”, - напомнил В.ЯНУКОВИЧ.