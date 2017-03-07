Нацбанк будет инициировать санкции к "дочке" "Сбербанка" в Украине в случае принятия им паспортов "ДНР" и "ЛНР"

Об этом говорится в заявлении НБУ в ответ на информацию о готовности «Сбербанка» (Российская Федерация) осуществлять обслуживание владельцев паспортов непризнанных «ДНР» и «ЛНР», которая распространяется в СМИ.

«В случае подтверждения этой информации НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку «Сбербанка России» в Украине - ПАО «Сбербанк», - говорится в документе, присланном УНИАН.

Регулятор напомнил, что согласно статье 5 закона «О санкциях», решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины.

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Ранее в Национальном банке по запросу УНИАН сообщили, что банковские учреждения, которые работают в Украине, во время обслуживания клиентов не имеют права принимать у граждан «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР», поскольку должны руководствоваться действующим законодательством Украины, которым эти документы не признаются.

В дочернем банке российского Сбербанка в Украине сообщили, что финучреждение работает в рамках правового поля страны и не принимает паспорта «ДНР» и «ЛНР».

Сегодня, 7 марта, в российских СМИ появилась информация о том, что российский «Сбербанк» готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР», руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк отреагировать на заявление российского «Сбербанка» о начале приема фейковых документов «ЛНР/ДНР» и прекратить его деятельность в Украине.

«Банк поддерживает действия за рамками международного права. Банк, который поддерживает осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий, не может вести работу в Украине!» - подчеркнул глава МВД.