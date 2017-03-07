Российские банки отказываются работать с "паспортами Л/ДНР", несмотря на указ Путина

Отмечается, что ни один из топ-30 банков прямо не сообщил, что готов обслуживать клиентов с "паспортами", — в большинстве случаев в банках либо не ответили на официальный запрос агентства, либо обтекаемо сообщили, что обслуживают только граждан России. Лишь в нескольких банках признали официально, что у них действуют ограничения при работе с владельцами таких "документов". Об этом сообщает РБК.

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В Сбербанке России сообщили, что псевдореспублики официально не признаны, а значит их "документы" не принимаются для банковских операций.

Опрошенные российские юристы отмечают, что банки России должны работать со всеми документами, которые признаны в рамках российского законодательства, однако предъявители таких "документов" скорее всего будут сталкиваться с такими трудностями.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права. В свою очередь в Кремле заявили, что признание «паспортов, выданных боевиками «ДНР» и «ЛНР», не нарушает Минские соглашения, указ Путина издан из «гуманитарных соображений», поскольку Украина «блокирует ОРДЛО», и люди не могут оформить паспорта и другие документы.