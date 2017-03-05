Насирову могут объявить еще одно подозрение, на этот раз в деле о "лондонских квартирах" - журналист

Если истечет отведенный законом 72-часовой срок на избрание меры пресечения для Романа Насирова, ему могут объявить новое подозрение - в деле о "лондонские квартиры" руководителя ГФС. Об этом рассказал журналист Сергей Щербина, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеСегодня Насирова могут отпустить: по воскресеньям нет дежурного судьи

Журналист сообщил, что по его данным, прокуроры САП будут требовать взятия подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в 2 миллиарда гривень. В свою очередь адвокаты будут настаивать на сумме залога в 3-5 миллиона гривень.

По словам журналиста, сейчас тактика защиты заключается в затягивании времени. В то же время, если срок, необходимій для избрания меры пресечения, пройдет, сотрудники НАБУ могут сообщить Насирову новое подозрение, чтобы получить дополнительные 72 часа.

Напомним, в 2015 году стало известно о двух незадекларированных квартирах Насирова в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, сегодня Насирова доставили в зал суда из клиники «Феофания».

Глава ГФС подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. 3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. По данным защитников Насирова, в больнице «Феофания» его прооперировали в связи с инфарктом, но после обследования в Институте кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско врачи не подтвердили предварительный диагноз.