У главы Госфискальной службы Насирова нашли еще одну незадекларированную квартиру в Лондоне (документы)

Об этом стало известно из выписок из Британского реестра недвижимости, передают "Наші гроші".

Речь идет о квартире №22 в доме Фоллоуфилд по улице Леннокс Роуд в Ислингтонском Боро Лондона.

Из британских риэлторских сайтов можно узнать, что квартира – трехкомнатная, и что ее приблизительная стоимость на сегодняшний день составляет 241 тысячу фунтов.

Отметим, что Насиров является владельцем права «leasehold» на указанную квартиру, согласно которому недвижимость арендуется сроком от 40 до 125 лет. Оформлено это право было в 2005 году, заплатили за него 120 тысяч фунтов, и как свидетельствует выдержка, эти средства были взяты в кредит у банка HSBC Bank PLC.

Согласно официальной биографии Насирова, на время приобретения этой недвижимости он работал в частных международных компаниях: директор по развитию бизнеса финансовых продуктов «Рид Бизнес Информейшн», директор по развитию бизнеса в странах СНГ «ДжиРЕс Капитал Маркетс», глава по развитию бизнеса в странах СНГ «Кантор Фитцджеральд – БиДжиСи».

Одновременно Насиров имел свой частный бизнес в Лондоне: в 2005 году он вместе с отцом основал здесь компанию «Nasirov LLP». Контактным адресом Романа Насирова как основателя этой компании в британском реестре была указана эта квартира на Леннокс Роуд. Фирма была ликвидирована в 2009 году, когда он вернулся работать в Киев.

Кроме того, этот же адрес на Леннокс Роуд Насиров указывал при оформлении в 2007 году договора на покупку другой недвижимости в Лондоне – квартиры №5 в доме по улице Лаймхарбор, 3, той самой, данные о которой обнародовал в сентябре экс-заместитель Насирова по ДФС Константин Ликарчук. Об этом свидетельствует копия договора, которая есть в распоряжении «Наших Грошей».

Согласно договору, Насиров оплатил треть от стоимости этой квартиры (96 тысяч фунтов от общей 275 тысяч фунтов), и должен был платить ежегодно еще по 8 тысяч 250 фунтов. Хотя сам он утверждает, что не владеет ею.

Ранее Константин Ликарчук, уволенный с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы, обнародовал выписку из реестра, согласно которой его бывший начальник Роман Насиров владеет квартирой в Лондоне.

Эту недвижимость, по данным Ликарчука, Насиров не внес в декларацию о доходах, которую подавал в Украине. Согласно документам, человек по имени Роман Насиров взял квартиру в лизинг на 125 лет 15 ноября 2007 года в компании Toynbee Housing Partnership Association Limited. В декларации Насирова по 2014 год эта квартира не указана.

В свою очередь председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что у него нет квартиры в Лондоне.