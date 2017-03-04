Насирова перевозят в Институт кардиологии для обследования (фоторепортаж)

Отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова перевозят из клинической больницы "Феофания" в Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Насирова Александр Лысак.

"Я так думаю, что для дополнительного обследования", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта адвокаты Насирова заявили, что их подзащитного прооперировали. Сегодня на странице Насирова в Facebook появилось сообщение о том, что он не имитирует болезнь и настроен со временем пойти в суд для избрания ему меры пресечения.

*** 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили необходимые для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Сообщение о подозрении Насиров вручили в больнице, где он находился под охраной. Адвокаты Насирова заявили, что задержание и сообщение о подозрении их подзащитному происходили незаконно.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ДФС на время проведения расследования.