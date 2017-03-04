Насиров заявил, что не имитирует болезнь и настроен "со временем" пойти в суд

Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет, что не имитирует болезнь и настроен со временем пойти в суд для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщается на странице Насирова в Facebook.

"Я не собираюсь ни в коем случае ездить на больничном кресле и не имитирую болезнь. У меня достаточно собственного достоинства и уважения к закону, и поэтому я настроен со временем пойти в суд и лично принять участие в заседании, на котором будет рассматриваться мера пресечения в отношении меня", - написал он.

Читайте также"Дело Насирова": в сети появилось новое видео "противостояния" спецназа НАБУ и вахтера "Феофании"

Насиров отметил, что в дальнейшем намерен публично доказать "беспочвенность и абсурдность обвинений, в том числе - и в суде". "Когда именно - это зависит от врачей, надеюсь, им удастся за короткое время завершить реабилитацию, и тогда я смогу профессионально в суде публично разгромить все надуманные обвинения. Не делайте из меня козла отпущения", - отметил он.

Насиров заверил, что не собирается покидать Украину. "Я - патриот Украины, здесь живут мои родители, жена, трое детей, друзья. Я никуда не собирался бежать, и не делать этого в будущем", - отметил он.

Насиров добавил, что "работал на пределе", и его "организм не выдержал внезапного психологического давления".

"Но, повторюсь, я заинтересован поскорее вырваться из больницы, чтобы доказать несостоятельность выдвинутых обвинений", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили необходимые для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и сообщение о подозрении их подзащитному произошли незаконно.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.