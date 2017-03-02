Адвокат Насирова опроверг его задержание: спецназ не пропустил вахтер

Об этом соощил один из адвокатов Насирова Александр Мирошник на своей странице в Facebook.

"Простой и скромный дедушка-вахтер сумел остановить "всесильное" НАБУ! С 21:00 до 22:00 лечебные манипуляции, а С 22:00 до 7:00 сон... А вы говорите нужно знать УПК!", - написал адвокат.

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Эту информацию подтвердил еще один адвокат Насирова Игорь Черезов. Также, по его словам, главе ГФС не было вручено и подозрение.

Ранее в пресс-службе НАБУ подвердили Украинской правде информацию о задержании в четверг вечером главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в Феофании по так называемому "делу Онищенко". Согласно информации, с председателем ГФС сейчас проводят следственные действия.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что полученная от Государственной фискальной службы рассрочка по уплате ренты за добычу природного газа, была частью схемы фирм нардепа Александра Онищенко в завладении денежными средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн.

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Следователи подозревают, что преступная деятельность группы Онищенко маскировалась с помощью того, что фирмы не платили ренту в государственный бюджет. А за счет этого частично перечисляли деньги на счета «Укргаздобычи» под видом доходов от осуществления совместной деятельности. Именно для этого была получена рассрочка по решению Государственной фискальной службы Украины.

Сам Роман Насиров ранее в СМИ заявил, что не помнит обстоятельств, при которых подписывал документы о льготах фирмам беглого нардепа. Председатель ГФС утверждает, что в течение осени-весны 2015-2016 годов многие предприятия этой отрасли получили рассрочку под 36% годовых, предусмотренные Налоговым кодексом.