В парламенте Британии рекомендовали правительству быть осторожным с РФ и поддерживать Украину

Как пишет Deutsche Welle, в представленном в четверг докладе о состоянии и перспективах британско-российских отношений, отмечается, что отношения между Лондоном и Москвой переживают самый напряженный период с момента окончания холодной войны.

По мнению авторов доклада, это связано с разными подходами сторон к событиям недавней истории и современному миропорядку. В то время как внешняя политика Великобритании основывается на принципах международного права, среди которых право наций на самоопределение и соблюдение основополагающих гражданских прав и свобод, постсоветская Россия проводит внешнюю политику, которая в той или иной степени отвергает эти принципы и подрывает существующий миропорядок.

В то же время отказ от контактов с Россией не является жизнеспособным долгосрочным вариантом внешней политики Великобритании, поскольку Россия является европейской ядерной державой и членом Совета Безопасности ООН, подчеркивают авторы доклада. Лондон может взаимодействовать с Москвой по принципу "действуй, но будь осторожен", не идя на уступки морального плана, не нарушая законность, не жертвуя своими ценностями и стандартами. Одной из точек соприкосновения может стать совместная борьба с терроризмом.

Читайте такжеДжонсон: Британия и Польша на 100% поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии

Двумя самыми актуальными внешнеполитическими проблемами между Великобританией и Россией, по мнению авторов доклада, являются действия Москвы в Украине и в Сирии. Лондон и его союзники должны поддерживать Украину в ее действиях по отпору российским посягательствам и по созданию устойчивой инфраструктуры. В условиях, когда все труднее становится поддерживать единые западные санкции в отношении Кремля по Украине, большое значение имеют односторонние британские точечные санкции, направленные на отдельных лиц, несущих ответственность за злоупотребления и нарушения прав человека.

В докладе также отмечается, что правительство Великобритании обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Сирии, однако до сих пор не представило достаточных доказательств. Если Лондон продолжит выдвигать такие обвинения, не предоставляя доказательств, он рискует таким образом поддержать утверждения Кремля о том, что Запад проводит в отношении России политику несправедливых двойных стандартов.

Авторы доклада указывают, что уже сегодня необходимы действия, которые создадут основу для прогресса в деле улучшения британско-российских отношений, когда для этого придет время. В общении с Россией Лондон должен выходить за рамки контактов с Кремлем и использовать механизмы взаимодействия на других уровнях. В частности, большую роль должны играть образовательные обмены и поддержка малого бизнеса в России. Великобритании необходимо проводить стратегию наведения мостов с новым поколением российских политических и экономических лидеров. Эта стратегия должна лежать в основе улучшения в будущем отношений между двумя странами, говорится в документе.