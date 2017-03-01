Джонсон: Мы никогда не примем оккупацию Крыма, давление на Россию небходимо усиливать

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает "ЕвроПравда".

"Мы никогда не примем оккупацию Крыма. Давление на Россию небходимо усиливать, а не уменьшать", - сказал Джонсон.

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Джонсон также отметил, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ. "И мир должен услышать это сообщение", - добавил он.

Ранее Джонсон заявлял, что Британия будет настаивать на необходимости сохранения санкций против России.

Санкции против РФ были введены Евросоюзом в марте 2014 года. В сентябре 2016 года Евросоюз на полгода, до 15 марта 2017 года, продлил санкции против 146 человек и 37 организаций за агрессию против Украины.

Кроме того, Евросоюз продлил действие экономических санкций против РФ до 31 июля 2017 года.