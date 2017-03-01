Британия может помочь Украине с проведением "Евровидения-2017" - Джонсон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и Республики Польша Витольдом Ващиковским.

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«Меня встретили удивительно, и я увидел много замечательных мест сегодня. Я провел отличную поездку по центру Киева, встретился с мэром... Встретился с ветеранами конфликта на Донбассе. И, конечно, я имел возможность поговорить с Виталием Кличко о том, что мы можем сделать, чтобы помочь предстоящему песенному конкурсу «Евровидение», который будет проводиться в Киеве», - заявил Джонсон.

При этом он добавил, что Соединенное Королевство «имеет известную историю отсутствия побед на песенном конкурсе «Евровидение».

Министр пожелал хороших результатов всем участникам конкурса.

«Кто знает, что произойдет после Brexit, но я желаю всем другим... Я желаю Киеву всех возможных успехов с проведением, и мы готовы помочь», - сказал Джонсон.

Справка УНИАН. 62-й международный песенный конкурс «Евровидения» весной 2017 года примет столица Украины. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Это рекордное количество участников за всю историю «Евровидения» повторялась всего дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.