Оккупанты в Крыму хотят уничтожить идентичность украинцев и крымских татар - Климкин
15:28, 28 февраля 2017Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оккупационные власти Крыма систематически нарушает права человека и стремится уничтожить идентичность украинцев и крымских татар на полуострове.
Климкин сообщил, что оккупационные власти систематически нарушают права человека / twitter.com/mfa_ukraine
Об этом Климкин сообщил во время выступления в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека сегодня в Женеве, сообщает пресс-служба МИД в Twitter.
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«На сегодняшний день 10 тыс. человек были убиты и более 22 тыс. были ранены на Донбассе. Крым стал «серой зоной», отравленной несправедливостью, террором и репрессиями», - отметил министр.
«Оккупационные власти систематически нарушают права человека, и они стремятся уничтожить идентичность украинцев и коренного народа полуострова - крымских татар», - добавил глава МИД Украины.
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