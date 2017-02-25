Климкин о российской агрессии: нужно настроиться, что борьба не закончится "ни завтра, ни послезавтра"

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украине следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией не закончится «ни завтра, ни послезавтра».

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

«Я считаю, что вопрос не в Минске, не в «нормандском формате». Должны честно сказать себе и обществу: нам всем следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией будет продолжаться, она не закончится ни завтра, ни послезавтра», - подчеркнул Климкин.

По его словам, «нет никакого магического способа достичь завтра какого-то фантастического соглашения, после которого Россия перестанет нас дестабилизировать».

Как отметил Климкин, «для России любой успех Украины как демократического, европейского государства - это фундаментальный удар по самой логике российской системы».