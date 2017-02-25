Климкин о российской агрессии: нужно настроиться, что борьба не закончится "ни завтра, ни послезавтра"
Как отметил министр, «для России любой успех Украины как демократического, европейского государства - это фундаментальный удар по самой логике российской системы».
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украине следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией не закончится «ни завтра, ни послезавтра».
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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина».
«Я считаю, что вопрос не в Минске, не в «нормандском формате». Должны честно сказать себе и обществу: нам всем следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией будет продолжаться, она не закончится ни завтра, ни послезавтра», - подчеркнул Климкин.
По его словам, «нет никакого магического способа достичь завтра какого-то фантастического соглашения, после которого Россия перестанет нас дестабилизировать».
Как отметил Климкин, «для России любой успех Украины как демократического, европейского государства - это фундаментальный удар по самой логике российской системы».