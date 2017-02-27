На сегодня нет никаких перспектив организации выборов на оккупированном Донбассе – Айвазовская
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская заявляет, что на сегодняшний день нет никаких перспектив реализации политического этапа Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время дискуссии на тему: "Донбасс: планы на 2017 год" сегодня в Киеве.
В частности, говоря о возможности организации выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в случае деоккупации, Айвазовская подчеркнула, что "по состоянию на сейчас нет никаких перспектив реализации политического этапа Минских соглашений".
Эксперт отметила, что выборы - это не "пустой звук", а политический институт, который требует ряда предпосылок. В частности, это функционирование государственного реестра выборов, деятельность СМИ, возможность формирования политического мнения без давления, угроз и запугиваний.
Кроме того, речь идет и о функционировании политических партий и банковской системы на этой территории. "За выборы отвечает и за администрацию отвечает в плане финансирования государство. Это бюджет государства Украина, и он не может быть реализован или потрачен иным образом, чем это предусматривает действующее законодательство, которое не является частью Минских соглашений", - отметила Айвазовская.
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Также говоря о Центральной избирательной комиссии, она отметила, что сегодня "мы имеем огромный позор, как-то неперезагрузка ЦИК". "Но, тем не менее, этот орган должен быть ключевым в системе администрирования выборов. Никаких форм его там представления или допуска сегодня быть не может", - считает эксперт.
Она также подчеркнула, что в настоящее время нельзя говорить и о том, что этап безопасности и политический этап Минских соглашений могут быть реализованы одновременно. "Исключительно последовательно. В противном случае мы не создадим предпосылок, которые бы позволили организовать выборы в соответствии с международными стандартами", - сказала Айвазовская.
Как сообщал УНИАН, украинская власть настаивает, что выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей.