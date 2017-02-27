На сегодня нет никаких перспектив организации выборов на оккупированном Донбассе – Айвазовская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время дискуссии на тему: "Донбасс: планы на 2017 год" сегодня в Киеве.

В частности, говоря о возможности организации выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в случае деоккупации, Айвазовская подчеркнула, что "по состоянию на сейчас нет никаких перспектив реализации политического этапа Минских соглашений".

Эксперт отметила, что выборы - это не "пустой звук", а политический институт, который требует ряда предпосылок. В частности, это функционирование государственного реестра выборов, деятельность СМИ, возможность формирования политического мнения без давления, угроз и запугиваний.

Кроме того, речь идет и о функционировании политических партий и банковской системы на этой территории. "За выборы отвечает и за администрацию отвечает в плане финансирования государство. Это бюджет государства Украина, и он не может быть реализован или потрачен иным образом, чем это предусматривает действующее законодательство, которое не является частью Минских соглашений", - отметила Айвазовская.

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Также говоря о Центральной избирательной комиссии, она отметила, что сегодня "мы имеем огромный позор, как-то неперезагрузка ЦИК". "Но, тем не менее, этот орган должен быть ключевым в системе администрирования выборов. Никаких форм его там представления или допуска сегодня быть не может", - считает эксперт.

Она также подчеркнула, что в настоящее время нельзя говорить и о том, что этап безопасности и политический этап Минских соглашений могут быть реализованы одновременно. "Исключительно последовательно. В противном случае мы не создадим предпосылок, которые бы позволили организовать выборы в соответствии с международными стандартами", - сказала Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, украинская власть настаивает, что выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей.