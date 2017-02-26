СБУ собирается допросить Савченко о ее поездке в "ДНР"

Сотрудники СБУ допросят Надежду Савченко в ближайшие дни. Об этом советник главы СБУ Юрий Тандіт сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать, ... тем более, что она общалась с представителями НВФ, и мы ей будем задавать очень много вопросов", - сказал Тандит.

Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную «ДНР», чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу ее поездки в Донецк.

Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.

Также 24 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».