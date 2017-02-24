В БПП заявили, что Савченко подстрекала бойцов покинуть позиции на Донбассе и ехать "свергать преступную власть"

14:27, 24 февраля 2017
Политика
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Нардеп от БПП Татьяна Рычкова утверждает, что внефракционный депутат Надежда Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне антитеррористической операции и ехать "свергать преступную власть".

Надежда Савченко ездила в зону АТО / Скриншот

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рычкова заявила во время выступления в парламенте. Она отметила, что говорит по поручению и от имени военнослужащих Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.

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"На этой неделе народный избранник Надежда Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с военнослужащими 79-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад и подстрекала их покинуть свои позиции и прийти сюда свергать преступную власть", - сказала она.

Депутат заверила, что ее слова могут подтвердить "многие бойцы воздушно-десантных бригад".

"Единственное, о чем они очень жалеют - это о том, что они не смогли сделать видеозапись, видеодоказательства", - добавила Рычкова.

Взяв слово еще раз, Рычкова отметила, что хочет напомнить Савченко о статье 109 Уголовного кодекса Украины – "Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Также она призвала Генпрокуратуру и СБУ открыть уголовное производство против Савченко. "Прошу считать мое выступление депутатским запросом. От своего имени и имени военнослужащих я обращаюсь в Генеральную прокуратуру и в Службу безопасности Украины, чтобы они начали уголовное дело по этому факту", - сказала парламентарий.

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Теги: #АТО#война#Савченко#Рычкова