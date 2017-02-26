После визита Савченко боевики собрались "посетить пленных в Украине республиканцев"

"Хотелось бы видеть ответные шаги от украинской стороны. Мы ждем того чтобы и представители Республики смогут получить доступ к местам, где содержатся наши ребята. Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания, и условия содержания наших сторонников действительно свидетельствуют о гуманизме киевских властей", - цитирует один из сепаратистских ресурсов "уполномоченного по правам человека в ДНР" Дарью Морозову.

Читайте такжеОтносительно Савченко должен быть составлен админпротокол за незаконное пересечение линии разграничения – Геращенко

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснения по поводу ее поездки в Донецк.

Также 24 февраля народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать "свергать преступную власть".