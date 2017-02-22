"Чтобы взорвалось в тылу": Порошенко заявил, что Россия утраивает усилия по внутренней дестабилизации Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

«Враг заметил положительные изменения в Вооруженных силах Украины. Иначе бы он не удваивал и не утраивал усилия по внутренней дестабилизации. Фронт не по зубам, так ломают голову, что бы сделать такого, чтобы взорвалось в тылу. И не просто думают, а действуют. И не сами, а с помощью пятой колонны, и на днях СБУ... разоблачила группу именно таких «колонистов», - заявил он.

Читайте такжеРоссия финансирует создание в Украине политических партий - СБУ (аудиозаписи)

По словам президента, различные мероприятия по дестабилизации ситуации в Украине «колонисты» готовили по прямому заказу из России.

«Они администрировали сайты, они собирали многотысячные группы под названием «Украинская революция», «Третий Майдан», администрировалось это все из Санкт-Петербурга и Москвы», - сообщил Порошенко.

«Но это не единственная технология, которой владеет Москва. Кому-то она напрямую отдает приказы, которые выполняются за деньги или даже за идею. Но разве мало таких, кого она использует вслепую?! Кому и приказывать не надо, сами все сделают - или в силу политической близорукости, или вследствие узкопартийного эгоизма. Это те, кто не знает никаких границ во внутриполитической борьбе, кто не считает грехом ни принять пас у внешнего врага, ни подать пас ему», - убежден глава государства.

Читайте такжеРоссия объявила наступление на украинскую государственность - Луценко

Как сообщал УНИАН, 21 февраля председатель СБУ Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию и повысить протестную активность в Украине.

Он также сообщил, что СБУ перехватила разговоры и установила лиц, которые по заданию спецслужб РФ организовывали проплаченные антиукраинские акции в ряде областей Украины.

"СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задокументировала противоправную деятельность бывшего 1-го помощника экс-министра образования Табачника Кузьменко А.В и представителя ОО "Украинский выбор" Золотарева П.О", - сказал Грицак.

Он отметил, что указанные граждане в переговорах между собой решали вопросы по организации проплаченных антиукраинских акций в Житомирском облсовете.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Россия объявила наступление на украинскую государственность и пытается создать перед гражданами впечатление об Украине как «фейковом государстве», которое не может контролировать политическую жизнь.