СБУ провела более 20 обысков у украинцев, тесно контактирующих с российскими спецслужбами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко сегодня в Киеве.

«Недавно Служба перехватила разговоры официального представителя (в 2015 году он таким был) так называемого «министерства иностранных дел» так называемой «ДНР» Константина Долгова с представителем российских спецслужб Александром Чулиндиным», - отметил он.

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По словам главы СБУ, Долгов родился в Донецке, до 2014 года проживал в Харькове, активист «Антимайдана», в 2014 году был задержан за поджоги банкоматов. Сейчас он в розыске и находится в так называемой «ДНР».

«К сожалению, мы знаем, что в Украине есть целая куча граждан, которые занимают определенные должности и почему-то находятся в очень тесном контакте с гражданином Чулиндиным в Москве, и которые за короткий период времени имеют по 150 соединений с этим московским абонентом», - добавил Грицак.

«Я думаю, что эти граждане сейчас сильно занервничают, но мы обязательно поговорим со всеми. Первые более 20 обысков мы провели уже вчера, и есть первые результаты, и мы чуть позже их обнародуем», - анонсировал глава СБУ.

Как сообщалось, в Киеве задержали "вора в законе", который может быть агентом спецслужб РФ.