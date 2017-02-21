Парубий назвал прогулы нардепов предательством перед "ребятами на передовой" и закрыл заседание

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал политические силы в парламенте делать заявления о необходимости досрочных выборов, если они не хотят работать в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на вечернем заседании парламента в связи с тем, что в сессионном зале собралось слишком мало депутатов. В частности, визуально их было не больше 200, хотя зарегистрировались якобы 344.

“Это просто подло, когда во время сессии вас нет на рабочих местах, это предательство перед теми ребятами, которые на передовой. Это то же самое, если бы они во время боевых действий взяли автоматы и ушли, сказав, что у них важные дела”, - отметил Парубий.

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Председатель ВР в очередной раз подчеркнул, что “если этот парламент что-то и погубит, то это не политический кризис, а это полное отсутствие ответственности и дисциплины”.

“И потом будете бегать по округам и искать средства на избирательную кампанию, и стоять в очередях в списки, чтобы получить место”, - заявил он.

Как подчеркнул Парубий, “мы этот парламент дискредитируем каждый день сами”.

Он вновь призвал провести заседание фракции по поводу необходимости посещения сессионных заседаний.

Обращаясь к депутатам, Парубий подчеркнул: “Хотите на досрочные выборы? Делайте политические заявления и будем идти на досрочные выборы. Будем выбирать тех депутатов, которые способны и могут полноценно работать в зале”.

После этого Парубий закрыл заседание парламента.

Ранее, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе Крыма.

Он подчеркнул, что оккупация началась с Крыма и деокупация закончится Крымом. «Крым будет освобожден, он будет возвращен в законное поле управления, а подобные провокации и попытки убедить западных партнеров, что Украина может найти компромисс по Крыму не соответствуют действительности», - сказал Парубий