Рада назначила досрочные выборы глав ряда городов и сел

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Елена Бойко отметила, что в целом нужно провести внеочередные выборы 1 городской, 1 поселковый и 41 сельского головы в связи с досрочным прекращением их полномочий.

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Она отметила, что, в частности, по собственному желанию прекратили полномочия 34 главы местных советов, 1 - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Полномочия еще 8-ми прекращено в связи со смертью.

В то же время, по ее словам, парламент переносит рассмотрение вопроса о назначении выборов 4 голов местных советов.

В результате Верховная Рада приняла постановление о назначении выборов 39 голов сельских, поселковых и городских советов.