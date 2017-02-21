"Тут главное небрезгливость": российский оппозиционер рассказал, кто заменит Чуркина в ООН

Об этом заявил лидер российской оппозиционной политической партии "Западный Выбор" Константин Боровой, передает Апостроф.

"Тут главное небрезгливость. В команде Путина уже давно включился и работает механизм отбора: туда идут люди небрезгливые, готовые совершать любые поступки ради карьеры и денег. Не думаю, что Чуркин сильно отличался от кого бы то ни было в этой команде. Это – время небрезгливых людей", - считает Боровой.

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По его мнению, занять место Чуркина будет много желающих.

"Это бывшие порядочные люди: те, кто готов врать, готов совершать некрасивые поступки. Таких много – негативный отбор он включился в свое время и хорошо работает на депутатах. Вороненков, скажем, и проголосовать за присоединение Крыма и убежища при этом попросить – это небрезгливый человек. Это люди, которые готовы из навоза сделать памятник Путину", - добавил Боровой.

Напомним, 20 февраля в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Он стал шестым российским дипломатом, который умер за последние полгода.

New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.