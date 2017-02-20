Умер постпред России в ООН Чуркин

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Чуркин", — говорится в сообщении.

Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он был начальником управления информации МИД РФ, заместителем главы ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде.

Он занимал должность постоянного представителя России при ООН и в Совбезе с 8 апреля 2006 года.

Стоит отметить, что Чуркин известен своими скандальными высказываниями об аннексии Крыма и конфликте на Донбассе.

Так, ранее он на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Крым вообще не должен быть в составе Украины и апеллировал к положению Устава ООН о праве народов на самоопределение, когда речь идет о референдуме в Крыму.

Также 3 февраля во время заседания Совбеза ООН поспред России заявил, что обстрелы на Донбассе могут прекратиться, если украинская власть воспользуется "политической альтернативой". Кроме того, он обвинял Украину в невыполнении Минских соглашений, заявляя, что во всем виноваты "радикалы".

Россия на заседании Совбеза ООН также применяла право вето на резолюцию по созданию международного трибунала в расследовании по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.