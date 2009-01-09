Ющенко: украинская ГТС должна стать частью европейского рынка
Это позволит решить много проблем
Украина выступает за то, чтобы ее газотранспортная система стала неотъемлемой частью европейского газового рынка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ пресс-конференции в Киеве.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это позволит решить множество существующих проблем с транспортировкой газа. В целом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина поддерживает все инициативы Европейского Союза, которые позволят оптимизировать европейский газовый рынок.
В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что результатом сегодняшней встречи в Киеве будет множество инициатив по оптимизации поставок и транзита газа потребителям.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии М.ТОПОЛАНЕК прибыл в Украину сегодня для проведения переговоров с высшим руководством государства относительно решения проблемы возобновления поставок российского газа в европейские государства.