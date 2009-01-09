У Ющенко готовы допустить представителей России на ГТС

Об этом заявил ИТАР-ТАСС по телефону из Брюсселя уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Он высказал удивление информацией о том, что украинская сторона якобы "боится вхождения в состав группы наблюдателей представителей России". "Президент Украины Виктор Ющенко в беседе с президентом России Дмитрием Медведевым 7 января четко высказал позицию, что мы готовы к совместному мониторингу транзита", - сказал Соколовский. По его словам, о запрете представителям России контролировать поставки российского газа через украинскую территорию "даже речи не может быть".

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