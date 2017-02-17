"Мы расширяемся": участники блокады "Л/ДНР" готовятся перекрыть Бахмутскую трассу

В штабе блокировщиков готовятся к перекрытию автомобильных дорог для осуществления грузопотока. Об этом заявил подполковник Анатолий Виногродский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы расширяемся. Открыли наблюдательный пункт на Бахмутской трассе. Мы проводим туда Интернет и ставим веб-камеру, чтобы можно было постоянно отслеживать, что там происходит. Чтобы не было разговоров о том, что мы за деньги пропускаем какие-то грузы. И будем останавливать весь грузопоток. Кроме легковых автомобилей. Мы сразу говорили, что будем все перекрывать", - сказал Виногродский.

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По словам Виногродского, блокаду автомагистрали уже начали. Грузовики останавливают, вызывают полицию. Фуры сюда уже не едут, они уже знают о блокаде", - сказал он.

Также Виногродский подтвердил информацию о скоплении полиции рядом с силами блокады. По его словам, на месте было более 20 полицейских, однако после непродолжительной беседы они разошлись.

Ранее Штаб блокады заявлял, что участники акции планируют создать несколько блокпостов на автомобильных трассах.