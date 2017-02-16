Блокадники "Л/ДНР" начали перекрывать автодороги (фото)

Об этом сообщает "Штаб блокады" в Facebook.

Сегодня был открыт первый блокпост вблизи поселка Золотое Луганской области.

"Вчера в своем выступлении премьер-министр Гройсман сообщил, что он поддерживает действия активистов блокады по блокированию всех грузов с оккупированных территорий "кроме угля". Штаб благодарит господину Гройсману за поддержку :) и планирует в ближайшее время создание блок-постов на других автомобильных трассах. Тем более что уголь поставляется только по железной дороге, которая и так уже перекрыта", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, СНБО на заседании рассматривало вопросы нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. В частности, президент Петр Порошенко отметил риски для металлургии и угрозу сокращения валютных поступлений из-за блокады Донбасса.

В то же время глава государства пообещал расширить перечень товаров запрещенных к перевозке через линию соприкосновения.

Сейчас на Донбассе заблокированы три железнодорожных линии.

В конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.

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По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. По данным компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду также осудили в Евросоюзе и США.