"Есть все признаки подготовки к штурму": участники блокады "Л/ДНР" в Бахмуте заявили, что их окружили спецподразделения полиции

Якобы речь идет о спецназе главка МВД Донецкой области и бывшем "Беркуте", сообщает Штаб блокады на своей странице в Facebook.

"Есть все признаки подготовки к штурму", - говорится в сообщении участников блокады. В свою очередь гарнизон редута "Запорожье" занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма.

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"Штаб предупреждает должностные лица МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы. Если в результате ваших преступных действий прольется кровь наших боевых побратимов — вы лично будете отвечать перед теми, кто останется в живых!" - отметили в Штабе.

Напомним, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.