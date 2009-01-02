Украина сократила поставки газа на Балканы – СМИ

Украина в одностороннем порядке сократила поставки газа на Балканы, к концу текущих суток объем недопоставленного газа составит 10 млн. кубометров.

Как передает интернет-издание Vesti.ru, об этом сообщил ответственный дежурный компании "Топэнерджи" - Балканского диспетчерского центра по транзиту газа Виктор ПАВЛИК.

Он уточнил, что "Украина остановила работу компрессорной станции "Орловка", ссылаясь на то, что "поступающего из России газа не хватает для обеспечения транзита".

По словам собеседника агентства, в первый день нового года украинцы не предоставили оперативную рабочую сводку о состоянии компрессорных станций и возможности транзита газа по их трубопроводной сети. По словам В.ПАВЛИКА, "российская сторона ищет возможности компенсировать недостающее количество газа, прежде всего - для Турции".

Как сообщалось, "Газпром" не осуществляет поставки газа для Украины, поскольку "договор на текущий год не подписан, а "Нафтогаз Украины" от переговоров самоустранился", заявил официальный представитель российского концерна Сергей КУПРИЯНОВ.

Он сообщил, что в связи с новогодними праздниками перечисленные украинской стороной 1,5 млрд. долл. "Газпром" получит на текущий счет только 11 января. "При этом будет погашена задолженность по штрафам и часть задолженности по поставкам газа. Задолженность по поставкам в таком случае сохранится в размере 614 млн. долл.", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По информации Vesti.ru, ежедневно балканский регион, который находится в зоне ответственности "Топэнерджи", потребляет около 66 млн. кубометров газа. В связи с холодной погодой поступили заявки на большее количество "голубого топлива", однако Украина в одностороннем порядке снизила объем транзита.