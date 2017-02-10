Количество украинских туристов в Турции в прошлом году выросло на 50% – Чавушоглу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

"У меня есть благодарность украинскому народу. Количество туристов из Украины, посетивших в прошлом году Турцию, выросло на 50%. И мы очень счастливы, что мы смогли принять в нашей стране 1 млн 250 тыс. граждан Украины", - сказал Чавушоглу.

"Мы хотим увеличить количество граждан, осуществляющих взаимные поездки, хотим увеличить количество туристов", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

По словам Чавушоглу, за прошлый год возросло количество контактов на высшем уровне, и их было около 25-ти. "И мы хотим, чтобы таких контактов было еще больше", - сказал министр.

В свою очередь Климкин поблагодарил Чавушоглу за прием украинских детей с востока Украины на турецких курортах.

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"Я хочу, чтобы все это знали, что именно Мевлют лично как один из ведущих турецких политиков и просто неравнодушный человек организовал отдых для деток, пострадавших от российской агрессии. Это были две очень большие группы", - сказал Климкин.

По словам Чавушоглу, Турции было приятно принимать членов семей украинских военных в Анталии. "В этом году мы также будем готовы принять в Анталии, в Алании большую группу военных и членов их семей", - заверил турецкий министр.

Как сообщал УНИАН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Турция в ближайшее время планируют заключить соглашение о безвизовых поездках граждан по внутренним документам.