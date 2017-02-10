В Кремле не знают, как у "ДНР" танков оказалось больше, чем у Украины

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе УНИАН сообщение телеканала «Россия-1» о наличии у боевиков на оккупированной части Донбасса 700 танков, что в три раза больше, чем у Вооруженных сил Украины.

«Ответить на вопрос, откуда там танки, наверно, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки. Тут я не располагаю информацией», - сказал Песков.

«Я могу вам сказать, что, естественно, не от России», - подчеркнул он.

На вопрос УНИАН, откуда же могут взяться танки, если оккупированная часть Донбасса граничит только с РФ и свободной Украиной, Песков сказал: «Это все-таки Украины, это районы не подконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев отторгает эти регионы».

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По его словам, надо спрашивать у властей Украины, почему такая ситуация сложилась и почему происходит пробуксовка с реализацией Минских договоренностей.

Комментируя заявления депутата Госдумы РФ Сергея Железняка о возможном приезде «новых добровольцев» из России на Донбасс, Песков отметил, что «по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются».

«Вместе с тем, естественно, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются для защиты людей от агрессивных действий ВСУ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 января временный поверенный США при ОБСЕ Кейт Бернс призвала Россию и подконтрольных ей боевиков прекратить попытки захвата новых территорий Украины.

Она отметила, что Украина призвала немедленно объявить перемирие, чтобы получить возможность восстановить поврежденную инфраструктуру Авдеевки. «Однако объединенные российско-сепаратистские силы настаивают на том, что они будут продолжать вести боевые действия, пока украинские силы не отступят. Россия и сепаратисты инициировали насилие в Авдеевке», - подчеркнула Бернс.

1 февраля Песков заявил, что в Кремле не согласны с определением представителя США при ОБСЕ о том, что против Украины воюют российско-сепаратистские силы.

Позже, 3 февраля, он сказал, что в Кремле надеются, что российским боевикам на Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий с украинской армией.