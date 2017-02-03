В Кремле рассказали, какие возможности имеют в РФ жители оккупированного Донбасса с "паспортами ЛДНР"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, он заявил, что использование паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» в России не является «официальным признанием паспортов».

«Речь идет об отдельных решениях, которые принимались, могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса, который, как известно, находится под строжайшим эмбарго со стороны Украины», - сказал он.

Песков заметил также, что Украина не занимается социальным, юридическим и паспортным обеспечением.

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«У этих людей приходят в негодность действующие украинские паспорта и у них нет возможности получить другие документы. Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации с использованием таких паспортов действительно возможны», - сказал он.

Также он сообщил, что у этой категории граждан «нет другого выхода, и им необходимо гуманитарное содействие».

Как сообщал УНИАН, российские журналисты в ходе расследования выяснили, что владельцы "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и отелей.