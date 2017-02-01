В Кремле считают эскалацию на Донбассе "поводом для восстановления сотрудничества" РФ и США

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Ситуация в Украине вызывает крайнюю обеспокоенность. Предметно ситуация с украинским урегулированием в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалась, акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса», - сказал он, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль, что эскалация на востоке Украины может навредить налаживанию отношений РФ и США.

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«Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверно, это лишний повод для скорейшего восстановления диалога и сотрудничества между РФ и Америкой, в том числе в интересах и решения украинского узла», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

В городе повреждено много жилых домов, существуют проблемы с электричеством, водой и отоплением.