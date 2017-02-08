Кабмин назначил Князева главой Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято сегодня на заседании правительства.

Кандидатуру Князева по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова внес премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнения членов комиссии.

Решение было принято единогласно.

Читайте такжеАваков предложил Кабмину кандидатуру на должность главы Нацполиции (фото)

"На улицах должно воцариться спокойствие, украинцы должны почувствовать себя в безопасности", - заявил Князев.

Как сообщал УНИАН, конкурс на должность председателя Нацполиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.

Конкурсная комиссия рекомендовала министру внутренних дел Авакову на должность председателя Нацполиции трех кандидатов – Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Князева. Министр выбрал кандидатуру генерала полиции Князева.