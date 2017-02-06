Аваков сообщил, когда будет назначен глава Нацполиции

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", - сказал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов – Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

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Конкурс на должность главы Нацполиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.

13 января в Нацполиции проинформировали, что принять участие в конкурсе на должность руководителя ведомства изъявили желание 64 кандидата. Среди них были руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, в.и.о. главы НПУ Вадим Троян, заместитель главы - руководителя аппарата, заместитель главы НПУ Константин Бушуев, начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, работники региональных управлений полиции, ряд адвокатов, несколько пенсионеров и одна домохозяйка.

24 января началось тестирование кандидатов на должность руководителя Нацполиции. В то же время Троян и Крищенко заявили об отказе от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.