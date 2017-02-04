Суд арестовал координатора "схемы" Курченко, назначив залог в 20 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморский райсуд Одессы сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу задержанного 3 февраля в Днепре предпринимателя, подозреваемого в причастности к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов.

«Также судом определен размер залога в 20 млн грн», - добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля одесские правоохранители задержали в Днепре предпринимателя, подозреваемого в причастности к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область по так называемой «схеме» Курченко. По данным следствия, задержанный был координатором в «схеме» реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.

В рамках «дела Курченко» разоблачены трое должностных лиц Одесской таможни, причастных к незаконной реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов с уклонением от уплаты 1,2 млрд грн налогов в госбюджет.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.