В Днепре задержали координатора одной из крупнейших афер Курченко - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Задержанный мужчина подозревается в организации и координации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область.

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По данным следствия, он координировал преступную схему реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта, говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.

К схеме были привлечены представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона. Накануне правоохранители сообщили о подозрении трем таможенникам и двум представителям предприятия.

Вследствие аферы в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда гривень обязательных платежей.

"Приговор Курченко становится все ближе. Конфискация в собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода – тоже", - подытожил Юрий Луценко.