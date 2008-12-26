"Именно Ющенко забивает гвоздь в гроб Нашей Украины"

Делегаты от Киевской ячейки политической партии “Народный Союз Наша Украина” на своем собрании приняли решение о неучастии столичной делегации во втором этапе VI съезда НСНУ 27 декабря 2008 года.

Как отмечается в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской организации НСНУ, делегаты основывались на мнении подавляющего большинства столичных партийцев.

«Однопартийцы делегировали нас для участия в партийном форуме, а не в театрализованной церемонии окончательного захоронения “Народного Союза Наша Украина”. Вместо демократической дискуссии и выработки общей позиции на съезде готовится расправа над инакомыслящими и насильственное присоединение партии к так называемому „Единому центру”, паразитирующему на „Нашей Украине”. Независимо от того, как будет называться этот неестественный гибрид, с теми остатками свободы, демократии и самостоятельности, которые оставались в „Нашей Украине”, будет окончательно покончено», - говорится в заявлении.

«Особенно досадно, что к разрушению партии, рожденной Майданом, прямо причастен ее председатель, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Именно он вопреки настроениям партийных организаций толкает НСНУ в объятия тех, кто сделал все для раскола и дискредитации партии”, - отмечают столичные “нашеукраинцы”.

“К сожалению, - говорится в заявлении, - Виктор Андреевич уже не первый раз игнорирует последовательную позицию как Киевской, так и других региональных организаций „Нашей Украины”, выступающих за выполнение союзнических обязательств, за восстановление парламентской демократической коалиции, за преодоление политического кризиса и стабилизацию ситуации в стране. Более того, председатель партии прибегает к грубому давлению и откровенному преследованию тех однопартийцев, которые не хотят кричать «одобрямс» и молча наблюдать за окончательной дискредитацией НСНУ. Нам досадно, что именно Виктор ЮЩЕНКО забивает последний гвоздь в гроб нашей политической силы», - указывают киевские «нашеукраинцы».

«Мы – против действий, которые уничтожают „Нашу Украину” как демократическую политическую силу. Именно поэтому 27 декабря делегация Киевской городской организации не будет принимать участия в позорном спектакле, который готовится Секретариатом Президента. Мы хотим сохранить хотя бы светлую память о партии, в которую вложили много усилий и частицы своих душ», - отмечают делегаты от Киевской ячейки НСНУ.

Как сообщал УНИАН, в интервью нашему агентству руководитель одной из областных организаций НСНУ сообщил, что в понедельник, 22 декабря, В.ЮЩЕНКО встретился с представителями всех областных организаций партии. На этой встрече В.ЮЩЕНКО якобы настаивал, чтобы на втором этапе съезде НСНУ (первый этап состоялся 29 ноября) было принято партийное решение об объединении НСНУ и «Единого центра». “Пока руководители областных организаций взяли информацию к размышлению, решений еще нет”, - сказал собеседник агентства. При этом, по словам собеседника агентства, на 17 января 2009 года планируется проведение объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый центр", “под вопросом” - присоединение к ним и Народно-демократической партии.

Кроме того, ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что съезд партии "Народный Союз Наша Украина" должен исключить из партии тех народных депутатов, которые поддержали создание парламентской коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. «Мы на той неделе проводим второй этап съезда, и, убежден, что съезд определится по тому, как отнестись к тем людям, которые поддержали коалицию вопреки съезду, как этих людей исключить из партии, как этих людей исключить из списка народных депутатов. Это любая политическая сила сделала б», – сказал В.ЮЩЕНКО.

27 декабря съезд партии “Народный Союз Наша Украина” планируется провести в закрытом режиме.