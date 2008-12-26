ВР начала упорядочивать процедуру импичмента

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона проголосовали 363 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины по определению статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады Украины – временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры отстранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Законопроектом предлагается урегулировать правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры отстранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Основаниями для образования временной следственной комиссии могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан по вопросам, которые представляют общественный интерес.

Проектом закона устанавливаются особенности деятельности специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры импичмента базируется на статье 111 Конституции Украины. Согласно законопроекту основанием для инициирования вопроса об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, подписи которых не отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной следственной комиссии. К представлению могут прилагаться документы и материалы, которые касаются этого вопроса, или соответствующим образом заверенные их копии. Срок деятельности специальной следственной комиссии с учетом календарного плана работы Верховной Рады Украины не должен превышать трех месяцев, если Верховной Радой Украины не принято решение об обвинении Президента Украины. В состав специальной следственной комиссии входят народные депутаты Украины с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций, специальный прокурор и три специальных следователя. В случае избрания специальным прокурором или специальным следователем народного депутата Украины учитывается принцип пропорционального представительства депутатской фракции в специальной следственной комиссии.

Специальная комиссия образуется Верховной Радой Украины для подготовки и предварительного рассмотрения, доработки проектов законов и других актов Верховной Рады Украины. Следственная комиссия образуется Верховной Радой Украины, если за это проголосовало не менее трети от конституционного состава Верховной Рады Украины.