Нужно смотивировать РФ к переговорам: Порошенко и Меркель согласуют позиции относительно "дорожной карты" Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник в Берлине.

«Украина остается преданной Минским договоренностям и выступает за их полное выполнение, прежде всего Россией», - заявил он.

При этом президент убежден, что «альтернативы Минским договоренностям не существует».

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«Мы уверены в том, что на сегодняшний день нужны комбинированные и решительные действия для того, чтобы смотивировать российскую сторону быть за столом переговоров, смотивировать имплементацию Минских договоренностей в полном объеме, в первую очередь, их безопасный компонент, прекратить убийство, в том числе и гражданского населения на Донбассе. Это совершенно неприемлемо, и наша координация сегодня имеет чрезвычайно высокую важность», - отметил глава государства.

«Мы сегодня обсудим «дорожную карту» Минских договоренностей, ту «дорожную карту», о которой мы договорились в Берлине во время проведения «нормандского саммита», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, лидеры государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ на встрече в Берлине 19 октября договорились о наработке «дорожной карты» выполнения Минских соглашений по Донбассу.

29 ноября в Минске состоялась встреча глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения этой "дорожной карты". По итогам встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дискуссия о «дорожной карте» была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. По словам Климкина, во время переговоров не удалось достичь согласия ни по одному вопросу.