Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных "всех на всех" - Кремль

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в «нормандском формате» в Берлине 19 октября 2016 года. Высказано недовольство ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Контактной группе», - говорится в сообщении.

«Отмечена важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечении последовательного выполнения положений «Минска-2», включая быстрый обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», - утверждают в Кремле.