Главы МИД Германии, Франции и России прибыли в Минск для встречи в "нормандском формате"

Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Жан-Марк Эро и России Сергей Лавров прибыли в Минск для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" по Донбассу.

Об этом сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

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Отмечается, что, выступая перед приездом в Минск на Берлинском форуме по внешней политике, немецкий министр заявил, что работа над реализацией договоренностей по урегулированию ситуации в Украине продвигается медленно, однако, несмотря на все трудности, она должна быть продолжена.

Как сообщал УНИАН, сегодня во второй половине дня в минском Президент-отеле запланирована встреча глав МИД стран «нормандской четверки» по Донбассу.

О предложении провести эту встречу в белорусской столице стало известно еще на прошлой неделе. Затем в СМИ стороны подтвердили намерение собраться в Минске в "нормандском формате" на эту дату.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик также выразил надежду, что встреча состоится в столице Беларуси 29 ноября.