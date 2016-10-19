"Нормандские переговоры": у Меркель заявили о попытке перезапустить минский процесс

Цель саммита - максимально откровенный обмен мнениями о ходе реализации минских соглашений, заявил на пресс-конференции в среду, 19 октября, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет DW.

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"Без какой-либо надежды на успех не проводится ни одна встреча", - добавил Зайберт.

«Правильно будет еще раз взять старт, предположительно, прогресса все еще можно достичь», - сказал Штеффен Зай6ерт.

Он добавил, что в этом вопросе «есть единство между всеми четырьмя участниками встречи, канцлером и тремя президентами», пишет Reuters.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Порошенко, Олланд и Меркель договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил участие президента РФ Владимира Путина в этих переговорах.