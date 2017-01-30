Международный суд ООН в марте рассмотрит иск Украины против России – Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер.

"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию о запрете финансирования терроризма, и конвенцию о запрете расовой дискриминации", - отметил он.

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Как известно, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу.