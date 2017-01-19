Суд ООН в Гааге опубликовал полный текст иска Украины против России

17:38, 19 января 2017
Политика
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Международный суд ООН обнародовал полный текст исковых требований Украины к Российской Федерации.

Украина подала иск против РФ в международный суд ООН / REUTERS

С полным текстом иска против РФ можно ознакомиться на сайте суда ООН.

Как известно, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.

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Кроме того, в документе говорится, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нероссийских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу.

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Новость в сюжете: Иск Украины к РФ в суде ООН
Теги: #суд#Украина#Россия#ООН#иск