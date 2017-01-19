Суд ООН в Гааге опубликовал полный текст иска Украины против России

С полным текстом иска против РФ можно ознакомиться на сайте суда ООН.

Как известно, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.

Читайте такжеПорошенко призвал Россию вывести войска из Украины и объяснил, зачем Киев подал иск против РФ в суд ООН

Кроме того, в документе говорится, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нероссийских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу.