Геращенко: Делаем все возможное, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что вчера, 26 января, состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы, где обсуждалась одна тема - освобождение заложников. "Украинская сторона провела масштабную поисковую работу по анализу тех корректных списков, которые используют все стороны в рамках Минских групп. Делаем все возможное, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - написала она.

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Кроме того, по словам Геращенко, вчера состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих в межведомственный центр СБУ по вопросам поиска пропавших без вести и освобождению заложников. "Все структуры осознают необходимость полной координации своих усилий с СБУ для активизации поиска пропавших и социальной помощи семьям пропавших и заложников", - добавила она.

Геращенко отметила, что во встрече также приняли участие волонтеры, общественные деятели и представители церквей, которые помогают в вопросе поиска, освобождение заложников и поддержке их семей.