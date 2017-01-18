Геращенко о словах Савченко по Крыму: нельзя относиться к Украине как к своему избирательному округу
Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, комментируя скандальное заявление нардепа Надежды Савченко относительно сдачи Крыма, заявила, что Украина не будет менять Крым на Донбасс.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина - это (не только – ред.) Львов и Киев, но и Крым, и Донецк, и Луганск», – написала Геращенко.
Она отметила, что «нельзя относиться к территории Украины как к своему избирательному округу - где поддерживают, за тех и боремся, где не воспринимают, тех вычеркиваем».
Как подчеркнула Геращенко, восстановления суверенитета и территориальной целостности территории Украины в границах 2013 года, – это и есть цель государства.
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«И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, настроения поражения, навязать дискуссию сдачи территории или их торга - не собьет нас с пути восстановления ЕДИНОЙ и СОБОРНОЙ УКРАИНЫ . Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем», – добавила Геращенко.
Как сообщал УНИАН, ранее Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только через временный отказ от Крыма.
По ее словам, «как бы не кричали и рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».
«Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - она (власть Украины) оставит оккупированным Крым и заберет Донбасс», — убеждена она.
Руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что украинская спецслужба окажет правовую оценку высказываниям нардепа Надежда Савченко о том, что Украине следует отказаться от законных прав на аннексированный Крым ради деоккупации Донбасса.
Отметим, после освобождения из кремлевского плена Савченко неоднократно отмечалась скандальными заявлениями. В частности, в начале года, комментируя события на Майдане в 2013-2014 гг., она назвала беркутовцев "нормальными ребятами".