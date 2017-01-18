Геращенко о словах Савченко по Крыму: нельзя относиться к Украине как к своему избирательному округу

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина - это (не только – ред.) Львов и Киев, но и Крым, и Донецк, и Луганск», – написала Геращенко.

Она отметила, что «нельзя относиться к территории Украины как к своему избирательному округу - где поддерживают, за тех и боремся, где не воспринимают, тех вычеркиваем».

Как подчеркнула Геращенко, восстановления суверенитета и территориальной целостности территории Украины в границах 2013 года, – это и есть цель государства.

Читайте такжеТымчук объяснил слова Савченко о "сдаче" Крыма "загадочной игрой нейронов в мозге" нардепа

«И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, настроения поражения, навязать дискуссию сдачи территории или их торга - не собьет нас с пути восстановления ЕДИНОЙ и СОБОРНОЙ УКРАИНЫ . Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем», – добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только через временный отказ от Крыма.

По ее словам, «как бы не кричали и рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».

«Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - она (власть Украины) оставит оккупированным Крым и заберет Донбасс», — убеждена она.

Руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что украинская спецслужба окажет правовую оценку высказываниям нардепа Надежда Савченко о том, что Украине следует отказаться от законных прав на аннексированный Крым ради деоккупации Донбасса.

Отметим, после освобождения из кремлевского плена Савченко неоднократно отмечалась скандальными заявлениями. В частности, в начале года, комментируя события на Майдане в 2013-2014 гг., она назвала беркутовцев "нормальными ребятами".