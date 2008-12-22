Томенко увидел в Ющенко доверенное лицо Януковича?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует проведение досрочных президентских выборов весной следующего года.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО относительно последних заявлений ключевых политических игроков.

По его мнению, позиция премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА как главных кандидатов на должность Президента понятна: они готовы к досрочной президентской избирательной кампании, которая, вероятнее всего, состоится весной.

«К тому же, Виктор ЮЩЕНКО, выступив с соответствующим заявлением на телеканале «Интер», фактически, дал свое согласие на проведение президентской кампании. Понятно, что его высказывания относительно Юлии ТИМОШЕНКО – это фразы, скорее, кандидата в Президенты или политика, но не Президента Украины», - считает Н.ТОМЕНКО.

Таким образом, по его убеждению, можно констатировать, что в Украине уже объявлена досрочная президентская избирательная кампания, и вероятность ее проведения весной очень высока.

«Ведь система власти не сможет эффективно функционировать, когда риторика ключевых игроков является риторикой не государственных деятелей, а кандидатов в Президенты», - заметил вице-спикер.

По его словам, единственная проблема этой избирательной кампании заключается в том, что, согласно социологическим исследованиям, В.ЮЩЕНКО не является реальным кандидатом в Президенты. «А потому стиль его высказываний в адрес Ю.ТИМОШЕНКО в данной ситуации на канале, который, по оценкам экспертов, принадлежит инвесторам Партии регионов, больше подходит доверенному лицу В.ЯНУКОВИЧА, чем самостоятельному кандидату», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в интервью телеканалу “Интер” Президент В.ЮЩЕНКО назвал премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО авантюристкой, которая лишь борется за власть.

Также он заявил, что коалиция в Верховной Раде сформировалась на основе «политической коррупции».