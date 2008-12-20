В ПР есть еще не озвученный компромат на представителя Президента в ВР

Регионал Сергей Кивалов готов в любом суде повторить все то, что говорил с трибуны Верховной Рады в четверг, когда информировал депутатов о представлении Генеральной прокуратуры Украины о даче согласия на задержание и арест судьи Зварыча. В комментарии УНИАН Кивалов напомнил, что речь идет об озвученных им данных, что судья, который «наколядовал» несколько миллионов, якобы, получал взятку (в октябре 2007 года) непосредственно в кабинете нынешнего представителя Президента в ВР Петра Олийныка. (Напомним, что на тот момент Олийнык занимал должность главы Львовской обладминистрации)

Кивалов уточнил, что лично он не получал никаких документов, связанных с обращением Олийныка в суд, и о намерении нынешнего представителя Президента в ВР узнал из средств массовой информации. Также регионалу неизвестно, упоминаются ли в этом иске третьи лица.

Вместе с тем Кивалов заявил, что на заседании возглавляемого им комитета ВР по вопросам правосудия представители всех политических сил единогласно поддержали решение внести проект постановления об обращении парламента к Президенту Украины по поводу отстранения Олийныка от исполнения обязанностей представителя Президента в Верховной Раде, до окончания следствия. По словам Кивалова, к подготовке этого документа приложил руку и нардеп от БЮТ Андрей Портнов.

К сказанному Кивалов добавил, что в сессионном зале парламента была озвучена не вся информация, которой располагает Комитет.

Напомним, что Олийнык называет поклепом на заявление Кивалова о передаче в служебном кабинете Олийныка в октябре 2007 года взятки судье Зваричу, которого недавно накрыли с мешками денег.