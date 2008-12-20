Тимошенко пожаловалась на «помощь» Национального банка

Правительство сегодня на внеочередном заседании утвердит программу своей деятельности с учетом вызовов мирового финансового кризиса, в которой предусмотрено выполнение всех социальных обязательств.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

Глава правительства сообщила, что на будущей неделе программа будет вынесена на утверждение парламента.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что новая редакция программы действий правительства предусматривает снижение налогов для малого и среднего бизнеса и введение налога на богатство.

По словам премьер-министра, правительство также разработало ряд инфраструктурных проектов, которые должны обеспечить дополнительные рабочие места и поступления в бюджет.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в отличие от других стран мира, которые сокращают социальные расходы, в Украине в 2009 году они будут стабилизированы. Премьер-министр сообщила, что правительство и в дальнейшем своевременно будет выплачивать пенсии, зарплаты, помощь при рождении ребенка и другие социальные выплаты.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если бы не „помощь” Национального банка Украины с курсообразованием, то сегодня ситуация в стране была бы намного лучше.